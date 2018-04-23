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Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?

23.04.2018 - 15:18

Новости США. Первый официальный визит: Эммануэль Макрон прибывает сегодня, 23 апреля, в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров двух стран приурочена к 250-летию двусторонних отношений. Французский президент выступит сегодня в конгрессе, а после состоится правительственный ужин.

Стало известно, какими подарками обменяются главы государств. Эммануэль Макрон и его супруга преподнесут американскому лидеру саженец дуба с севера страны, где во время Второй мировой началась высадка солдат США. А хозяева Белого дома планируют вручить гостям фрагмент обивки антикварного стула 1820-х годов из Голубой комнаты, заключенный в рамку.

Макрон встретится с Трампом в США 23 апреля. Какими подарками обменяются президенты?

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