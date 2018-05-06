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Новые «Мстители» побили рекорд «Звездных войн» по кассовым сборам

06.05.2018 - 15:46

Новости США. Очередная новинка The Walt Disney Company установила очередной рекорд. Фильм «Мстители: война бесконечности» собрал в прокате миллиард долларов за 11 дней.  

Как сообщает The Hollywood Reporter, рекорд установлен ещё до начала показа кинокартины в Китае. В КНР жители смогут увидеть «Мстителей» только 11 мая.  

Предыдущий рекорд был установлен фильмом «Звёздные войны: Пробуждение силы». Седьмому эпизоду понадобилось 12 дней, чтобы собрать аналогичную сумму.  

«Война бесконечности» также обошла рекорд «Пробуждения силы» по сборам за первые выходные в США, где фильм собрал 257.8 миллионов долларов, что почти на десять миллионов больше, чем у 7 эпизода «Звёздных войн».  

Для Disney это уже 17 фильм, собравший миллиард.  

Фото: Marvel Studios/Chuck Zlotnic

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