«Охрана Малибу готова ко всему»: в Калифорнии два пеликана едва не сорвали выпускной

Новости США. В Калифорнии два пеликана нанесли визит выпускникам во время вручения дипломов. Забавный случай произошёл в университете Пеппердайн города Малибу.
Ролик с весёлым инцидентом был опубликован на YouTube-канале. На данный момент видео посмотрели более 110 тысяч раз.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion
«Если ваш университет расположен возле Тихого океана, когда-нибудь пеликаны обязательно сорвут ваш выпускной», – подписал ролик автор канала Grant Dillion.
На кадрах видно, что пеликаны сначала пытаются усесться на готовы присутствующим, а затем один из них приземляется на красную дорожку. Сразу несколько человек явно показывают птице, что ей не рады, но пеликан отважно сопротивляется, постепенно сдавая позиции.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion
Случившееся радостно прокомментировали пользователи социальных сетей.
«0:00 pelican. 0:23 pelican't (0:00 пеликан, который смог. 0:23 пеликан, который не смог)»,
«Возможно, пеликан думал, что заслуживает степень по рыболовству!»,
«Да как они смели выгонять пеликанов из их среды обитания!»,
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion
«Одно из самых страшных событий в моей жизни»,
«Было бы жутко, если бы пеликаны что-то знали и пытались что-то нам сообщить...»,
«Охрана Малибу готова ко всему».
К началу вручения дипломов пеликан всё ещё был неподалёку.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion
Весной 2018 года в США на голову ведущей села птица.
Алый ибис был привезён для съёмок – здесь подробности.