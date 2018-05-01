«Охрана Малибу готова ко всему»: в Калифорнии два пеликана едва не сорвали выпускной

Новости США. В Калифорнии два пеликана нанесли визит выпускникам во время вручения дипломов. Забавный случай произошёл в университете Пеппердайн города Малибу.

Ролик с весёлым инцидентом был опубликован на YouTube-канале. На данный момент видео посмотрели более 110 тысяч раз.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion

«Если ваш университет расположен возле Тихого океана, когда-нибудь пеликаны обязательно сорвут ваш выпускной», – подписал ролик автор канала Grant Dillion.

На кадрах видно, что пеликаны сначала пытаются усесться на готовы присутствующим, а затем один из них приземляется на красную дорожку. Сразу несколько человек явно показывают птице, что ей не рады, но пеликан отважно сопротивляется, постепенно сдавая позиции.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion

Случившееся радостно прокомментировали пользователи социальных сетей.

«0:00 pelican. 0:23 pelican't﻿ (0:00 пеликан, который смог. 0:23 пеликан, который не смог)»,

«Возможно, пеликан думал, что заслуживает степень по рыболовству!»,

«Да как они смели выгонять пеликанов из их среды обитания!»,

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion

«Одно из самых страшных событий в моей жизни»,

«Было бы жутко, если бы пеликаны что-то знали и пытались что-то нам сообщить...»,

«Охрана Малибу готова ко всему».

К началу вручения дипломов пеликан всё ещё был неподалёку.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion

Весной 2018 года в США на голову ведущей села птица.