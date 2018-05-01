﻿ «Охрана Малибу готова ко всему»: в Калифорнии два пеликана едва не сорвали выпускной | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Охрана Малибу готова ко всему»: в Калифорнии два пеликана едва не сорвали выпускной

01.05.2018 - 17:28

Новости США. В Калифорнии два пеликана нанесли визит выпускникам во время вручения дипломов. Забавный случай произошёл в университете Пеппердайн города Малибу.  

Ролик с весёлым инцидентом был опубликован на YouTube-канале. На данный момент видео посмотрели более 110 тысяч раз.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion  

«Если ваш университет расположен возле Тихого океана, когда-нибудь пеликаны обязательно сорвут ваш выпускной», – подписал ролик автор канала Grant Dillion.  

На кадрах видно, что пеликаны сначала пытаются усесться на готовы присутствующим, а затем один из них приземляется на красную дорожку. Сразу несколько человек явно показывают птице, что ей не рады, но пеликан отважно сопротивляется, постепенно сдавая позиции.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion  

Случившееся радостно прокомментировали пользователи социальных сетей.  

«0:00 pelican. 0:23 pelican't﻿ (0:00 пеликан, который смог. 0:23 пеликан, который не смог)»,  

«Возможно, пеликан думал, что заслуживает степень по рыболовству!»,  

«Да как они смели выгонять пеликанов из их среды обитания!»,  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion  

«Одно из самых страшных событий в моей жизни»,  

«Было бы жутко, если бы пеликаны что-то знали и пытались что-то нам сообщить...»,  

«Охрана Малибу готова ко всему».  

К началу вручения дипломов пеликан всё ещё был неподалёку.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion  

Весной 2018 года в США на голову ведущей села птица. 

Алый ибис был привезён для съёмок – здесь подробности.  

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Grant Dillion

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Финляндии мужчина впервые родил ребёнка
В Финляндии мужчина впервые родил ребёнка
В Сиднее забравшегося на Харбор-Бридж мужчину 5 часов пытались снять альпинисты: на мосту образовались пробки
В Сиднее забравшегося на Харбор-Бридж мужчину 5 часов пытались снять альпинисты: на мосту образовались пробки
Субмарина военно-морского флота США застряла во льдах Арктики во время учений
Субмарина военно-морского флота США застряла во льдах Арктики во время учений
В аэропорту Китая задержали пассажира, который вёз 4,5-килограммовый муравейник из Эфиопии
В аэропорту Китая задержали пассажира, который вёз 4,5-килограммовый муравейник из Эфиопии
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Eric Kahnert
Алый ибис сел на голову телеведущей в прямом эфире
Изображение носит иллюстративный характер
В Великобритании из-за плохой погоды были отменены гонки улиток
Скриншот GIF-изображения Феликса Кончаковски
Очередной хит Reddit: найдена самая раздражающая гифка
Фото: AFP
В Вене самолёт совершил вынужденную посадку из-за «портившего воздух» пассажира
Все новости по теме Курьезы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru