Опечатка Трампа подарила миру новое слово: пользователи соцсетей ломают голову над его значением

Новости США. Запись президента США, опубликованная в Twitter минувшей ночью, подкинула работы пользователям социальных сетей. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», – сообщение Дональда Трампа так и осталась недописанным.
Пользователи Twitter на протяжении нескольких часов ломали голову над этим постом,
предлагая все возможные варианты – от правдоподобных до комичных.
«Вероятно, Трамп хотел написать слово coverage (освещение событий в средствах массовой информации)», – предположили на просторах Сети.
Спустя шесть часов запись удалили. Вместо нее американский лидер оставил другое сообщение с текстом: «Кто может определить, что именно значит covfefe??? Удачи!».
За несколько часов твит стал интернет-мемом. Хештег #covfefe возглавил рейтинг американского сегмента Twitter. В социальных сетях к этому часу – тысячи шуток по данной теме.
Неологизм появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary.
Значение слова сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe («У меня много плохого covfefe») и хэштегами #trump и #covfefe.
«Covfefe (сущ.) – когда ты хочешь сказать «освещение», но твои руки слишком малы, чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре», – иронизирует автор записи в онлайн-словаре.
За сообщениями Дональда Трампа в Twitter следят более 31 миллиона подписчиков.
В социальной сети президент США делает заявления, которые касаются, в том числе, и внешней политики.