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Опечатка Трампа подарила миру новое слово: пользователи соцсетей ломают голову над его значением

31.05.2017 - 20:19

Новости США. Запись президента США, опубликованная в Twitter минувшей ночью, подкинула работы пользователям социальных сетей. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», – сообщение Дональда Трампа так и осталась недописанным.

Пользователи Twitter на протяжении нескольких часов ломали голову над этим постом,

предлагая все возможные варианты – от правдоподобных до комичных.

«Вероятно, Трамп хотел написать слово coverage (освещение событий в средствах массовой информации)», – предположили на просторах Сети.  

Спустя шесть часов запись удалили. Вместо нее американский лидер оставил другое сообщение с текстом: «Кто может определить, что именно значит covfefe??? Удачи!».

За несколько часов твит стал интернет-мемом. Хештег #covfefe возглавил рейтинг американского сегмента Twitter. В социальных сетях к этому часу – тысячи шуток по данной теме.

Неологизм появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary.

Значение слова сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe («У меня много плохого covfefe») и хэштегами #trump и #covfefe.

«Covfefe (сущ.) – когда ты хочешь сказать «освещение», но твои руки слишком малы, чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре», – иронизирует автор записи в онлайн-словаре.  

За сообщениями Дональда Трампа в Twitter следят более 31 миллиона подписчиков.

В социальной сети президент США делает заявления, которые касаются, в том числе, и внешней политики. 

Дональд Трамп

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