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Оскар-2017: лучшие моменты завтрака номинантов

08.02.2017 - 19:05

Новости США. 6 февраля в Лос-Анджелесе, в отеле The Beverly Hilton состоялся традиционный завтрак номинантов премии «Оскар». Подобное мероприятие проводится каждый год ровно за двадцать дней до вручения заветных статуэток.

Фото: Hollywood Reporter

Кульминацией завтрака стала традиционная общая фотография всех номинантов, однако на ней не хватает нескольких лиц. Отсутствовали представленные в актерских категориях Эндрю Гарфилд и Мерил Стрип, а также не было иранского номинанта за «лучший филь на иностранном языке» Асгара Фархади («Коммивояжер»), который отказался учувствовать в церемонии из-за введения новых правил по пребыванию иностранцев на территории США.

В своей вступительной речи президент киноакадемии Шерил Бун Айзекс отметила «приятное разнообразие среди номинантов» (намек на прошлогодний расовый скандал). «Искусство не имеет границ. Искусство не имеет языка. Искусство не принадлежит к одной вере», − добавила Айзекс в завершении речи.

Мы предлагаем вашему вниманию некоторые фотографии с мероприятия.

Оскар 2017. Номинанты Фото: Frazer Harrison
Hollywood Reporter. Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Фото. Hollywood Reporter. Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Hollywood Reporter. Изабель Юппер («Она»)
Фото. Hollywood Reporter. Изабель Юппер («Она»)
Hollywood Reporter. Мел Гибсон (режиссер «По соображениям совести»)
Фото. Hollywood Reporter. Мел Гибсон (режиссер «По соображениям совести»)
Hollywood Reporter. Николь Кидман («Лев»)
Фото. Hollywood Reporter. Николь Кидман («Лев»)
Hollywood Reporter. Мэтт Дэймон (продюсер «Манчестер у моря»)
Фото. Hollywood Reporter. Мэтт Дэймон (продюсер «Манчестер у моря»)
Hollywood Reporter. Эмма Стоун («Ла-ла Ленд»)
Фото. Hollywood Reporter. Эмма Стоун («Ла-ла Ленд»)
Hollywood Reporter. Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)
Фото. Hollywood Reporter. Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)
Hollywood Reporter. Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)
Фото. Hollywood Reporter. Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)
Hollywood Reporter. Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»)
Фото. Hollywood Reporter. Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»)
Hollywood Reporter. Наоми Харрис и Махершала Али («Лунный свет»)
Фото. Hollywood Reporter. Наоми Харрис и Махершала Али («Лунный свет»)
Hollywood Reporter. Джастин Тимберлейк (лучшая песня из м/ф «Тролли»)
Фото. Hollywood Reporter. Джастин Тимберлейк (лучшая песня из м/ф «Тролли»)
Hollywood Reporter. Фаррелл Уильямс (продюсер «Скрытые фигуры»)
Фото. Hollywood Reporter. Фаррелл Уильямс (продюсер «Скрытые фигуры»)
Kevork Djansezian. Николь Кидман, Дев Патель и Мел Гибсон
Фото. Kevork Djansezian. Николь Кидман, Дев Патель и Мел Гибсон
Kevork Djansezian. Рут Нега, Мишель Уильямс, Кейси Аффлек и Октавия Спенсер
Фото. Kevork Djansezian. Рут Нега, Мишель Уильямс, Кейси Аффлек и Октавия Спенсер
Kevork Djansezian. Комментарий к этой фотографии из Twitter: «Иисус любит тебя».
Фото. Kevork Djansezian. Комментарий к этой фотографии из Twitter: «Иисус любит тебя».
Kevork Djansezian. Мэтт Дэймон, Натали Портман и Райан Гослинг
Фото. Kevork Djansezian. Мэтт Дэймон, Натали Портман и Райан Гослинг
Hollywood Reporter. Лора Дерн и Николь Кидман
Фото. Hollywood Reporter. Лора Дерн и Николь Кидман
Hollywood Reporter. Номинанты на «лучшего актера второго плана» Дев Патель и Махершала Али.
Фото. Hollywood Reporter. Номинанты на «лучшего актера второго плана» Дев Патель и Махершала Али.
Hollywood Reporter. Встреча звезд фильма «Прислуга» Октавии Спенсер, Эммы Стоун и Виолы Дэвис.
Фото. Hollywood Reporter. Встреча звезд фильма «Прислуга» Октавии Спенсер, Эммы Стоун и Виолы Дэвис.
Hollywood Reporter. Команда фильма «Манчестер у моря» Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек и Кеннет Лонерган.
Фото. Hollywood Reporter. Команда фильма «Манчестер у моря» Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек и Кеннет Лонерган.
Raoul Peck. Позитивные Мэтт Дэймон и Натали Портман.
Фото. Raoul Peck. Позитивные Мэтт Дэймон и Натали Портман.

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