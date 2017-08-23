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Первая песня за 4 года: за что 30 Seconds to Mars поблагодарили белорусских слушателей

23.08.2017 - 17:00

Новости США. Известная группа 30 Seconds to Mars впервые за четыре года выпустила новую песню, которая называется «Walk on water».

Композиция войдет в пятый альбом «марсов». Премьера песни состоялась 22 августа.

Фото: instagram.com/30secondstomars

В этот же день на официальном канале группы на видеохостинге YouTube появился клип на сингл. Видео выглядит как караоке – на экране появляются строки из песни на фоне видеоряда.

Его Джареду Лето и команде помогала создавать вся Америка.

Фото: instagram.com/30secondstomars

Как сообщила группа в описании ролика, все кадры были сняты 4 июля 2017 года – в День Независимости США. Фрагменты прислали более 10 тысяч человек во всех штатах страны и в Пуэрто-Рико поделились своими видео с праздника.

30 Seconds to Mars, группа:
Люди составили портрет этой страны, который получился абсолютно красивым, сложным и незабываемым.

Фото: instagram.com/30secondstomars

В ролике предствлены лишь небольшие фрагменты из пользовательских видео. К выходу альбома Джаред Лето сам снимет документальный фильм, куда войдет остальной материал. Получившаяся работа станет дополнением к альбому.

В день выхода композиции в официальном твиттере группы появилась запись на белорусском языке. В ней было сказано «Дзякуй, Беларусь».

Оказывается, песня стала лидером в белорусском сегменте iTunes Store. За это популярная группа и поблагодарила слушателей из Беларуси. 30 Seconds to Mars неоднократно приезжали в Минск с концертом.

Шесть лет назад райдер концерт в белорусской столице включал в себя белорусское пиво, беруши, швейцарский сыр, пять литров свежевыжатого сока, орешки кешью и высокоскоростной интернет – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/30secondstomars

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