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Почему суд США обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября?

03.05.2018 - 09:54

Новости США. Суд США обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно решению суда, исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к гибели более тысячи человек. Поводом для вынесения такого приговора послужило мнение американской стороны, что Тегеран якобы оказывал материальную помощь террористам. При этом спецкомиссия по расследованию теракта прямых доказательств этому не нашла.

Размер компенсации зависит от степени родства. Этого решения родственники погибших добивались с 2004 года. Теперь же они могут претендовать на выплаты из изъятых США счетов иранских граждан и компаний.

Почему суд США обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября?

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