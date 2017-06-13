новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год

13.06.2017 - 18:51

Новости США. Forbes Woman представил топ самых высокооплачиваемых мировых писательниц 2016 года. На первой строчке обосновалась создательница вселенной «Гарри Поттера» – Джоан Роулинг.  За 2016 год автор заработала 19 миллионов долларов за свою писательскую работу.

Фото: oksandrea

А в общем списке Роулинг заняла третью строчку – благодаря пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» и спин-оффу фильмов о мальчике, который выжил – «Фантастические твари и где они обитают».

Кто занял первое место – здесь подробнее.

На второй позиции разместилась Нора Робертс из США, написавшая «Ирландские сердца». Ее доход равняется 15-ти миллионам. Столько же получила за год и писательница, которая расположилась на третьем месте. Это Даниэла Стил – создатель произведений «Зоя», «Обещание страсти».

Фото: baikoksbooks

Топ-4 заняла автор серии романов о «Пятидесяти оттенках серого» и его вариациях Э. Л. Джеймс. Мировая любовь и популярность принесла писательнице за год 14 миллионов долларов.

Фото:erikaljames

Благодаря бестселлеру «Девушка в поезде» в рейтинге пятую строчку заняла писательница Пола Хокинс. Ее доход за 2016 год составил 10 миллионов долларов.

Фото: alena_book

Фото: esquire.ru

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лотерейный билет за 2 доллара принес везунчику из США 450 миллионов
5-летний ребенок, оставленный без присмотра, порвал купюры на сумму 7 тыс. долларов
В Минске ищут парня, которому выдали лишние 2 тысячи рублей в банке
В Минске ищут парня, которому выдали лишние 2 тысячи рублей в банке
Международная неделя финансовой грамотности в Беларуси
Под темой «Сберегай!» на неделе финансовой грамотности в Минске учат детей и молодежь распоряжаться деньгами
Международная неделя финансовой грамотности в Беларуси
Удар в биржевой колокол оповестил о начале Международной недели финансовой грамотности в Беларуси
Неделя финансовой грамотности началась 27 марта в Беларуси
Неделя финансовой грамотности началась 27 марта в Беларуси
Быстрые деньги в Беларуси: реальная помощь или финансовая кабала?
Пластиковая карточка vs наличные деньги: какую форму оплаты предпочитают белорусы и почему
Пластиковая карточка vs наличные деньги: какую форму оплаты предпочитают белорусы и почему
Все новости по теме деньги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru