Серена, тебе 35, ты готова: что рассказала Уильямс в «обнаженном» интервью о своем знакомстве с мужем

Новости США. 27 июня теннисистка Серена Уильямс, которая ждет ребенка дала интервью одному известному журналу. Во время этой работы прославленная спортсменка по-настоящему обнажилась во всех смыслах этого слова. Во-первых, она впервые откровенно рассказала историю любви со своим бойфрендом – основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном, а во-вторых, девушка обнажилась для фотосессии известного фотографа Энни Лейбовиц.

Работы звездного фотографа можно посмотреть здесь.

История пары началась в Италии. Серена и Алексис встретились два года назад в Риме. Бизнесмен сначала не узнал одну из самых главных мировых теннисисток. Уильямс завтракала у бассейна, куда пришел бизнесмен с друзьями. Чтобы их компания поскорее ушла, теннисистка сказала, что у стола ползает крыса. На что Оганян сказал, что он из Бруклина и он повидал достаточно крыс в своей жизни.

После этого мужчина получил приглашение позавтракать за одним столом. Как отмечал Оганян, он не сразу понял, что перед ним известная теннисистка. В разговоре с девушкой Алексис признался, что не любит теннис – на что получил приглашение на матч.

13 мая 2015 года Оганян на своей странице в социальной сети опубликовал фото играющей на корте Уильямс и подписал его так: «Похоже, я стал поклонником тенниса».

После матча в Риме Уильямс пригласила Оганяна на турнир «Ролан Гаррос» во Франции – мужчина согласился приехать. По его словам, «надежд особых не было. Даже если бы она меня отвергла, то это была бы занимательная история для друзей детства».

Первое свидание состоялось в Париже: пара гуляла по улочкам французской столицы шесть часов. Тогда у Серены появилась вера в Алексиса. А он понял, что такое времяпрепровождение – это не то, что звезда Уильямс могла позволить себе делать регулярно.

Через год – в апреле 2016 – бизнесмен был готов сделать предложение теннисистке, потому что она помогла ему «стать лучшей версией себя».

В декабре того же года Алексис решил удивить Серену и предложил ей стать его женой в том самом месте, где они познакомились. Теннисистка должна была посетить Рим после матча в Индии, но его в последний момент отменили, поэтому Оганян подговорил своих друзей, чтобы они уговорили Уильямс прилететь в Рим.

Во время перелета девушка думала о том, что может произойти в итальянской столице. И сама себе говорила: «Серена, тебе 35, ты готова. Это то, чего ты так хотела».

Оганян отвел ее к тому же столу у бассейна, где они впервые встретились. Он пересказал историю о том, как он встретил ее впервые на этом самом месте два года назад. На столе была небольшая пластиковая крыса.

Фото: alexisohanian

Зимой 2017 года Серена узнала, что ждет ребенка.

Она пожаловалась подруге на плохое самочувствие и та посоветовала ей сделать тест. Все шесть тестов, пройденных спортсменкой, оказались положительными.

Чтобы сообщить жениху новость, Серена попросила его прилететь в Австралию, где она готовилась к турниру. Оганян приехал, и девушка вручила ему конверт с этими шестью тестами.

Турнир в Мельбурне теннисистка сыграла. Ей нужно было провести семь матчей (во всех спортсменка одержала победу). А в апреле 2017 года весь мир узнал о беременности звезды тенниса.

Фото: serenawilliams

Больше снимков Серены Уильямс из новой фотосессии можно посмотреть на ее странице в социальной сети.