Сотрудник Twitter в последний рабочий день отключил аккаунт Дональда Трампа

Новости США. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter 3 ноября исчез на 11 минут.

Об этом сообщили в Twitter. В официальном заявлении компании отметили, что страница была «непреднамеренно деактивирована из-за человеческой ошибки сотрудника».

При попытке попасть на страницу Трампа появлялось сообщение, что данной страницы не существует.

По информации представителя компании, «учетная запись была отключена на 11 минут, но уже восстановлена. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось».

Было установлено, что отключение было сделано сотрудником службы поддержки Twitter в его последний день работы.

Сейчас аккаунт Дональда Трампа доступен. За его обновлениями следят почти 42 миллиона человек. Президент США активно ведет эту соцсеть и каждый день публикует записи – их более 36 тысяч.