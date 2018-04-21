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Учёные из США нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет

21.04.2018 - 16:23

Новости США. Американские учёные нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет.  

Как сообщает портал Medical Xpress, исследование проводилось группой учёных под руководством специалистов из Колорадского университета в Боулдере. Для клинических испытаний антиоксиданта MitoQ были выбраны 20 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 79 лет.  

Ежедневно в течение шести недель первая половина добровольцев употребляла 20 миллиграммов пищевой добавки, вторая половина – плацебо.  

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Потом был двухнедельный перерыв. А затем группы поменяли местами и ещё раз провели эксперимент.  

В ходе исследования учёные заметили, что после шестинедельного приёма антиоксиданта состояние артерий участников эксперимента улучшилось на 42%. Иначе говоря, сосуды функционировали так, словно помолодели на 15-20 лет.  

Отмечается, что если такие изменения устойчивы, то это сократит вероятность развития заболеваний сердца на 13%.  

Авторы исследования сообщают, что это было первое клиническое испытание, в котором оценивалось влияние митохондриальных антиоксидантов на состояние кровеносных сосудов человека.  

Несколько лет назад мы рассказывали о том, как укрепить кровеносные сосуды. 

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