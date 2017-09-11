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Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона

11.09.2017 - 19:02

Новости США. Дом миллиардера Ричарда Брэнсона был разрушен из-за урагана «Ирма». Недвижимость бизнесмена находилась на острове Некер.

О происшествии миллиардер сообщил на своей странице в Instagram.

Ричард Брэнсон, предприниматель:
Большая часть зданий и растительности на Некере была разрушена или сильно повреждена. Но эта история на британских Виргинских островах во время урагана «Ирма» не только о Некере – речь идет о десятках тысяч людей, которые потеряли свои дома и средства к существованию.

Фото: instagram.com/richardbranson

Ранее сообщалось, что 67-летний Ричард Брэнсон укрылся в винном погребе и опубликовал в интернете видео, на котором ураган сдувает дома и до самой земли сгибает деревья.

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Компания Брэнсона помогает пострадавшим во время урагана.

Фото: instagram.com/richardbranson

Ураган «Ирма» называют одним из самых мощных за последние 10 лет. В штате Флорида в домах у более, чем трех миллионов человек нет электричества.

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Фото: instagram.com/richardbranson

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