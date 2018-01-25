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В честь Арнольда Шварценеггера назвали самую маленькую муху в мире

25.01.2018 - 14:59

Новости США. Американские энтомологи назвали самую маленькую муху на планете в честь Арнольда Шварценеггера.

Как сообщает Biodiversity Data Journal, мухе с длиной тела 395 микрометров дали имя Megapropodiphora arnoldi. Образец найден в Бразилии.

Передние ноги насекомого чрезвычайно увеличены, тогда как средние и задние ноги уменьшены до небольших, возможно, рудиментарных остатков. Именно строение тела мухи напомнило исследователям Арнольда Шварценеггера.

Фото: Public domain/Tyler Hayden

Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли эту новость.

«Еще никогда муха так меня не увлекала!»,

«Он вернётся!»,

«Я буду на твоей спине»,

«Самая маленькая в мире муха заставила меня смеяться»,

«В честь Лемми назвали ископаемого крокодила».

Ранее самой маленькой мухой была особь Euryplatea nanaknihali из Таиланда. Её размер составляет 400 микрометров.

Летом 2014 года учёные назвали новый вид клеща в честь Дженнифер Лопес.

Представителям животного мира нередко дают имена медийных персон – здесь подробнее.

Фото: Biodiversity Data Journal, B. Brown

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