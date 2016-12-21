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Видеохит: Санта Клаус летает на дроне

21.12.2016 - 16:40

Новости США. Современный Санта Клаус упряжке оленей предпочитает самодельный беспилотник. Настоящим мировым видеохитом, за несколько дней набравшим более 3 миллионов просмотров, стал ролик известного американского блогера Кейси Нейстата.

Молодой человек катится на сноуборде на глазах у изумленной публики по популярному горнолыжному курорту, причем поднимаясь на вершину склона. Затем Санта, как и полагается, оказывается в воздухе благодаря летающему устройству – дрону.

Беспилотник собственными силами создала команда экстремала. Весь процесс подготовки к праздничному полету также подробно показан на видео. Яркие сигнальные огни добавляют рождественскому чуду еще больше зрелищности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Видеохит: Санта Клаус летает на дроне

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