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В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды

16.01.2018 - 14:24

Новости США. Ведущий Марк Тамайо рассказывал о погоде в Сан-Франциско, когда в кадре оказалась ворона. Мужчина не стал её прогонять. Вместо этого он посмеялся и отошёл со словами «посмотрите на это».

Скриншот из видео на канале KTVU

Телестанция KTVU выложила видео с участием птицы на своём канале на YouTube. Ролик набрал уже почти 250 тысяч просмотров. Зрители обрадовались неожиданной гостье и прокомментировали её появление.

«Я всегда думал, что эти фоны записывают хотя бы на несколько минут вперёд. Но, полагаю, это был прямой эфир»,

«Мы все приветствуем нашу гигантскую птицу-повелителя!»,

«Птица просто хочет быть знаменитой»,

«Граждане мира! Вот мои требования!».

Скриншот из видео на канале KTVU

После своего недолгого выступления птица улетела.

Летом прошлого года на канадском телевидении появилась огромная чайка – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео на канале KTVU
Скриншот из видео на канале KTVU
Фото. Скриншот из видео на канале KTVU

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