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Я обязан стать лучшим для своих детей и пока я собой не доволен: Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли

05.05.2017 - 16:51

Брэд Питт впервые заговорил о своем разводе с Анжелиной Джоли. После 8-дневной фотосъемки в национальных парках Эверглейдс, Белые Пески и Пещеры Карлсбада он и Майкл Патернити поговорили о том, как двигаться дальше, если все разваливается. Интервью для глянцевого издания GQ Style получилось откровенным и немного философским. Питт честно признал ряд проблем: с алкоголем, с поведением и с детьми.

Такая прямота вызвала одобрение читателей и ряда американских СМИ и в некоторой степени реабилитировала репутацию актера.

Выдержки из этого большого материала вы можете прочитать ниже. Журналист посетил особняк Питта в Лос-Анджелесе, в котором Брэд живет с 1994 года. Сейчас в доме, в котором совсем недавно кипела жизнь, тишину нарушает только храп бульдога Жака. Более роскошные владения, «дома детства» его детей, актер себе «присвоить» не позволил.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:
В этом доме всегда царил хаос и сумасшествие, отовсюду раздавались голоса, а теперь все дни, как ты видишь... Эм, торжественные, очень тихие. Не знаю, мне постоянно нужно что-то создавать. Если я не работаю, мне нужно обязательно чем-то себя занять.

Недавно, например, я проводил все дни в студии моего друга-скульптора. Я мечтал попробовать себя в этом деле 10 лет, и вот появился отличный шанс.

Питт излучает симпатию, общую благопристойность и чувство юмора. Говорит, что он действительно ввязался в приготовление матча, с которым его познакомил друг. Он любит весь ритуал. Намеренно обрызгивает какой-то зеленый порошок в чашке с сифоном, потом высыпает в кипящую воду, взбивая бамбуковой щеткой, пока жидкость не станет арлекинской пеной.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:
Мне 53 года, и я только прохожу через все это. Я думал, я достаточно силен, чтобы справиться с такими вещами. Помню, как примерно 2,5 года назад кто-то проходил через похожий скандал. Я подумал тогда: «Слава Богу, что я никогда не стану частью чего-то подобного снова».

Я люблю свою жизнь, свою семью, делаю все, что могу, не делаю чего-то нелегального и противозаконного, я никому не переходил дорогу.

Но предприятие, известное как Брэд Питт, живет дальше. В ноябре вышел фильм «Союзники», в котором вместе с Питтом снялась Марион Котийяр. На премьере его называли «изможденным», а слухи о романе с Котияр и ее беременности были настолько опасными, что Марион и ее мужу пришлось обратиться к СМИ с просьбой прекратить домыслы.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:
Меня положили на лопатки, я был связан по рукам, когда дело дошло до органов опеки и полиции. Но после этого мы все же приступили к совместному решению проблем. Каждый из нас сделал все, что мог. Я слышал, как один адвокат сказал фразу «Никто не выигрывает в суде - там лишь решается вопрос о том, кому будет хуже». Мне кажется, тут есть правда. Ты проводишь весь год в разбирательствах, пытаясь доказать свою точку зрения, показать, почему ты прав, а другая сторона - нет.

Тем самым ты только вносишь инвестиции в общую копилку взаимной ненависти.

Питт признает, что последние шесть месяцев были хаосом, тем, что он называет «странным» временем. Во время разговора в один моментон кажется абсолютно закрытым, а в следующий – немного нервным и несчастным. Он отправлен в путешествие, в которое не собирался, но признает, что был «сам сделал это с собой».

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:
Я отказался от идеи единоличной опеки и рад, что моя бывшая супруга меня в этом поддержала. Это невероятно плохо действует на детей - их семья в один момент разрушилась.

Мы должны действовать в этом вопросе с большой осторожностью и деликатностью.

К сожалению, худшие моменты этого «путешествия» всплыли на публике в сентябре 2016 года. На борту частного самолета во время рейса в Лос-Анжелес между Питтом и одним из его шестерых детей, 15-летним Мэддоксом, произошла ссора. Властям был сделан анонимный телефонный звонок, который стал причиной расследования ФБР (в конечном счете закрытого без каких-либо обвинений).

Через пять дней Анжелина Джоли подала на развод. К тому времени все в мире Питта было в свободном падении. Это был не просто кризис с общественностью: отец внезапно лишился своих детей, жены. И вот он один, 53-летний отец и бывший муж, в середине жизни выясняет, как ее восстановить.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:
Я вижу, как это происходит у друзей. Вижу, что одна сторона больше не хочет общаться с другой. Эта ненависть понемногу разрушает их, они тратят все свои годы на это ужасное чувство. Я не хочу так жить.

Первым желанием было удержать эти отношения. Но затем на ум приходит избитая фраза "Если ты любишь кого-то, ты должен ценить его свободу".

Теперь я в полной мере понимаю, что это значит, прочувствовал на себе. Нужно любить без права собственности.

Он упомянул имя своей бывшей жены только один раз, обратившись к ее камбоджийскому фильму «Сначала они убили моего отца», сказав Майклу Патернити: «Ты должен увидеть фильм Энджи». Одиночество этой новой жизни, по его словам, смягчается Жаком, который большую часть интервью провел в нарколептической задумчивости. («У вас когда-нибудь был дядя с эмфиземой, который спал в вашей комнате, когда вам было 6 лет?» Он говорит: «Это Жак», а затем: «Иди сюда, мальчик, друзья на всю жизнь!»)

Брэд Питт:
Дети очень чуткие, они впитывают все происходящее. Им нужна поддержка, им нужен тот, кто объяснит им различные вещи, им необходимо быть услышанными.

Но, к сожалению, когда я находился в рабочем режиме, я не слышал их. Мне бы хотелось стать более хорошим отцом.

Когда Майкл Патернити спросил Питта, что дает ему наибольшее утешение в эти дни, он ответил: «Я встаю каждое утро и развожу огонь. Когда я ложусь спать, я разжигаю огонь просто потому, что это заставляет меня чувствовать жизнь. Я просто чувствую жизнь в этом доме».

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:
Я вырос там, где сила выражалась в синяках, порезах, ушибах, никто не жаловался и не делал из этого трагедию. Мы жили с этим, не обращая внимания. То же самое происходило с нашими чувствами. Я прекрасно умею скрывать свои настоящии эмоции. Мой отец был очень уверенным, суперсильным человеком, хорошо иметь такой пример перед глазами. Но мой развод показал мне обратное.

Я обязан стать лучшим для своих детей. Я должен показать им другой пример. И пока я собой не доволен.

Автор: Анна Лисица

Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.
Photo by Ryan Mcginley.
Фото. Photo by Ryan Mcginley.

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