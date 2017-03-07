новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Зрители смогут управлять судьбами героев сериалов

07.03.2017 - 14:13

Новости США. Популярный стриминговый сервис Netflix разработал технологию интерактивного телевещания. В ближайшее время будет запущена первая версия разработки.

Теперь зрители телесериалов сами смогут выбирать судьбу героев шоу.

Сцены, предполагающие принятие героями важных решений, будут сниматься в нескольких вариантах. Выбрать понравившуюся сюжетную линию можно будет с помощью кнопок на телевизионном пульте.   

Фото: Roem.ru

«На данный момент это только эксперимент. Мы понятия не имеем, как он приживётся у зрителей», — комментируют ситуацию представители Netflix.

Компания планирует довести интерактивность до такого уровня, когда зритель сможет бесконечно пересматривать любимые сериалы, постоянно выбирая разные варианты развития событий. Подобная технология обещает быть трудоемкой, но создатели верят в то, что подобный формат придется зрителям по душе и приживется в телеэфире. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Телевидение ещё кого-то интересует?»: Дмитрий Дибров о влиянии Интернета
О Youtube, «Тихом Доне», блюзе и юной супруге Полине: Дмитрий Дибров в программе «Простые вопросы»
Вадим Галыгин
Актёр и телеведущий Вадим Галыгин: Только радость спасает от человеческих проблем!
Владимир Познер, тележурналист, телеведущий
Чтобы иностранец мог судить о Беларуси объективно, он должен пожить в ней, поговорить с людьми, и не только в Минске. Интервью Владимира Познера
Лиам Даттон
Ведущий прогноза погоды без запинки произнес название деревни из 57 букв
Джереми Кларксон, Ричарда Хаммонда и Джеймс Мэй на съемках шоу «Clarkson, Hammond & May Live»
Троица ведущих «Top Gear» во главе с Джереми Кларксоном снова работает вместе
Ален Роберт в эфире программы «Доброе утро, Великобритания»
52-летний скалолаз, покоривший небоскреб без страховки, матерился в прямом эфире
Джереми Кларксон
Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон отстранён от работы из-за конфликта с продюсером
Все новости по теме Телевидение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru