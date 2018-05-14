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Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта

14.05.2018 - 10:40

Новости Турции. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета.

Самолет компании Asiana, который направлялся в Сеул, крылом снес хвостовую часть самолета Turkish Airlines.

Фото: twitter.com/JacdecNew

Происшествие случилось вечером 13 мая. В результате инцидента никто не пострадал.

Оба самолета были сняты с рейсов. Проводится проверка, которая поможет установить причину аварии.

Фото: twitter.com/JacdecNew

В начале года в Вене самолёт совершил вынужденную посадку из-за «портившего воздух» пассажира (читать далее).

Фото: twitter.com/JacdecNew

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