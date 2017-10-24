Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов

Новости Украины. Украинский дуэт Потап и Настя объявил об уходе со сцены.

Об этом музыканты заявили в видео на YouTube-канале Насти Каменских. В сообщении исполнители рассказали зрителям о своем решении.

Потап и Настя:

Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень трудились. Мы выпустили пять номерных альбомов. В некоторых по 15 треков, а то и по 20.

Шестой альбом – это live-альбом. За 11 лет мы сняли 29 клипов. Мы вам оставили огромное наследие.

Фото: instagram.com/kamenskux

Музыканты не рассказали, сколько продлится их пауза, но попросили зрителей следить за новостями, потому что приготовили кое-что очень интересное.

В конце ролика Потап и Настя поблагодарили друг друга за эти 11 с половиной лет, за концерты и творчество.

Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники дуэта отметили, что чуть не заплакали, глядя это видео.

«Я буду скучать. Я выросла на ваших песнях, надеюсь, что ваша пауза будет короткой, но я понимаю, вам нужно отдохнуть. Я вас очень люблю, как и ваши песни. Удачи вам».

Фото: instagram.com/kamenskux

Дуэт Потап и Настя был образован в 2006 году. В его состав входят автор песен, исполнитель и продюсер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских. Самыми известными хитами группы являются «Не пара», «На раЁне», «Чумачечая весна», «Выкрутасы», «Всё пучком», «Бумдиггибай». Дуэт был удостоен многих музыкальных наград.