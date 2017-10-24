новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов

24.10.2017 - 18:44

Новости Украины. Украинский дуэт Потап и Настя объявил об уходе со сцены.

Об этом музыканты заявили в видео на YouTube-канале Насти Каменских. В сообщении исполнители рассказали зрителям о своем решении.

Потап и Настя:
Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень трудились. Мы выпустили пять номерных альбомов. В некоторых по 15 треков, а то и по 20.
Шестой альбом – это live-альбом. За 11 лет мы сняли 29 клипов. Мы вам оставили огромное наследие.

Фото: instagram.com/kamenskux

Музыканты не рассказали, сколько продлится их пауза, но попросили зрителей следить за новостями, потому что приготовили кое-что очень интересное.

В конце ролика Потап и Настя поблагодарили друг друга за эти 11 с половиной лет, за концерты и творчество.

Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники дуэта отметили, что чуть не заплакали, глядя это видео.

«Я буду скучать. Я выросла на ваших песнях, надеюсь, что ваша пауза будет короткой, но я понимаю, вам нужно отдохнуть. Я вас очень люблю, как и ваши песни. Удачи вам».

Фото: instagram.com/kamenskux

Дуэт Потап и Настя был образован в 2006 году. В его состав входят автор песен, исполнитель и продюсер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских. Самыми известными хитами группы являются «Не пара», «На раЁне», «Чумачечая весна», «Выкрутасы», «Всё пучком», «Бумдиггибай». Дуэт был удостоен многих музыкальных наград.

В конце августа нынешнего года стало известно, что хип-хоп группа «Грибы» прекращает концертную деятельность с января 2018 года (подробности здесь).

Фото: instagram.com/kamenskux

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Такая отдача от зрителей очень редко: где проходят концерты органной музыки в Беларуси
Такая отдача от зрителей очень редко: где проходят концерты органной музыки в Беларуси
Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»
Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»
Фото: instagram.com/norimyxxxo
Кто победил: в США прошел «исторический баттл» Оксимирона и Dizaster
Фото: instagram.com/brunomars
Бруно Марс стал лидером по числу номинаций на музыкальную премию American Music Awards
Фото: instagram.com/luisfonsi
4 миллиарда просмотров: клип на песню Despacito установил новый рекорд
Фото: скриншот из видео
Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold»
Фото: instagram.com/luisa_e_salvador
Победитель «Евровидения-2017» приостановил музыкальную карьеру и ждет трансплантации сердца
Источник: скриншот из видео
«Приятно видеть такое сочетание»: одиннадцать монахинь создали свою рок-группу в Перу
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru