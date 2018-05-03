«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»

Новости Украины. 10 мая во втором полуфинале «Евровидения» выступит представитель Украины – певец MELOVIN.

Исполнитель представит песню «Under The Ladder». Его композиция – о борьбе за свою мечту и о том, что не нужно опускать руки из-за неудач.

Фото: instagram.com/melovin_official

После победы на национальном отборе 21-летний музыкант отметил, насколько важно и почетно для него представить свою страну на конкурсе. Он отметил, что сбылась его настоящая мечта.

MELOVIN:

Для меня важно, что теперь есть возможность показать Европе творчество, которое рождается и создается в Украине. Для меня важно, что ваши силы, эмоции и время были потрачены не зря. Ломайте стереотипы! Пробивайте стены! Верьте, прежде всего, себе самим. И в себя самих. Вы даже не представляете, на что способны. Спасибо вам за эту победу! Пусть ваши мечты сбываются как можно чаще. Моя – уже сбылась.

Фото: instagram.com/melovin_official

Карьера музыканта у MELOVIN стартовала шесть лет назад в Одессе. Его псевдоним является отсылкой к двум названиям – имени дизайнера одежды Александра Маккуина и празднику Halloween.

Своей особенностью молодой музыкант считает линзу, которую он носит в правом глазу. Некоторые поклонники называют исполнителя «поющий Дракула». Сам артист отмечает, что сам себя никак не называет, потому что ему «интереснее, когда рассуждают другие люди. Творчество – не математика, зачем все приводить к одному знаменателю».

Фото: instagram.com/melovin_official

В 18-летнем возрасте MELOVIN стал победителем шестого сезона шоу талантов «X Factor».

Нынешняя попытка попасть на «Евровидение» стала для артиста второй. Музыкант принимал участие в национальном отборе в 2017 году, где занял третье место.

Композицию для нынешнего отбора MELOVIN написал сам, также исполнитель поставил свой сценический номер.

Фото: instagram.com/melovin_official

Кроме музыки певец называет своими любимыми увлечениями химию и парфюмерию. Эти процессы похожи на создание композиций.

Фото: instagram.com/melovin_official

На сцене 10 мая MELOVIN представит высокотехнологичное шоу и сложную декорацию. По его словам, он хочет получить максимальное удовольствие.

В одном из интервью музыкант рассказал историю из своего детства. В старом школьном альбоме один из одноклассников написал будущему артисту, что тот поедет на «Евровидение». Это предсказание сбылось.

Фото: instagram.com/melovin_official

После первых репетиций букмекеры обновили рейтинги фаворитов. Сейчас основными претендентами на победу являются представители Израиля, Норвегии, Чехии и Эстонии.

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