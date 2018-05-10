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Самый красивый мужчина планеты живёт в Украине. Фотофакт

10.05.2018 - 12:54

Новости Украины. Украинский актёр Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной планеты. 29-летний спортсмен и модель выиграл конкурс Mister Sea World 2018 в Перу.  

Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan  

«Вам известно выражение «Выше головы не прыгнешь»? Это неправда... человек может всё. Первый в мире. Мы первые в мире! Спасибо всем за неистовую поддержку!», – написал Юсипчук на странице в Facebook.  

Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan  

Также украинский спортсмен набрал больше всех баллов в онлайн-голосовании за участников конкурса Mister Sea World 2018.  

Богдан Юсипчук известен своими ролями в «Возвращение Мухтара», «Дневники тёмного» и «Синевир».  

Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan  

В 2014 году мужчина завоевал титул «Мистер Украина».  

Весной 2018 года в Минске прошёл финал конкурса «Мисс Беларусь-2018». 

Победительницей стала 20-летняя Мария Василевич – здесь подробности.  

Фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan

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