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Двухлетняя принцесса Шарлотта пошла в детский сад

09.01.2018 - 14:04

Новости Великобритании. 8 января принцесса Шарлотта первый раз пошла в сад. Фотографии своей дочери опубликовала герцогиня Кембриджская.

Как сообщает Daily Mail, двухлетнюю девочку сфотографировали в Кенсингтонском дворце по пути в детский сад Уиллкокс. Стоимость обучения в нём составляет 14,5 тысяч фунтов в год, это около 20 тысяч долларов.

На первом фото принцесса сидит на ступеньке. На второй фотографии наследница королевской семьи спускается по ступенькам и держится за перила. На юной принцессе надето красное пальто стоимостью около 160 долларов и пони-рюкзак.

Старший брат принцессы Шарлотты уже пошёл в школу. Для своего четырёхлетнего сына королевская семья выбрала частную школу на юго-западе Лондона. С принцем Джорджем мама не смогла пойти на первый урок. У герцогини был сильный токсикоз (пара ожидает третьего ребёнка).

Фото:  instagram.com/kensingtonroyal

В прошлом году герцогиня Кейт приняла пожизненное почётное членство в Королевском обществе фотографии, которое признало её «талант и энтузиазм». Напомним, в 2015 году она сделала первые официальные фотографии своей новорождённой дочери.

В 2017 году Елизавета II и принц Филипп отметили юбилей свадьбы.

Прабабушка и прадедушка девочки состоят в браке уже 70 лет – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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