Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков

Новости Великобритании. 22-летний блогер из Великобритании пострадал из-за того, что он замуровал свою голову в микроволновой печи.

Парень не смог сам выбраться из ловушки – ему помогали пожарные.

Молодой человек замешал смесь из шпаклевки и залил ее в микроволновку. Чтобы дышать, он надел на голову мешок, который был оборудован специальной трубкой.

Фото: twitter.com/WestMidsFire

Блогер хотел, чтобы микроволновка стала только формой для заливки, но не смог выбраться из нее.

Смесь застыла. Друзья некоторое время пытались помочь блогеру достать голову, однако безуспешно.

Фото: twitter.com/WestMidsFire

Пришлось прибегать к помощи пожарных. По словам спасателей, парень мог задохнуться. Микроволновку снимали с головы молодого человека около часа при помощи отвертки.

Спасатели:

Мы не впечатлены. Пять пожарных в течение часа освобождали блогера с YouTube, чья голова была «зацементирована» внутри микроволновой печи.

Фото: twitter.com/WestMidsFire

Блогеры извинились перед пожарными, признав, что из-за их шалости спасатели могли не успеть на серьезный вызов.

Пожарные опубликовали фото спасения парня в соцсетях.