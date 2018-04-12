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Ему было 36 лет. Скончался солист группы The Overtones Тимми Матли

12.04.2018 - 15:07

Новости Великобритании. В возрасте 36 лет в Великобритании скончался солист группы The Overtones Тим Матли.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте группы. «Эта информация разобьет вам всем сердце, как и нам. Благодарим за любовь и поддержку в это тяжелое время».

Два года назад у Тимми Матли был диагностирован рак кожи третьей степени. После этого гастрольные туры артиста были отменены.



В 2017 году Матли вернулся на сцену и отмечал, что врачи дают положительный прогноз по его лечению.

Группа The Overtones была образована в 2010 году. Успех к исполнителям пришел после участия в шоу «The X Factor».

Фото: instagram.com/timmatley

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