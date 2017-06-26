Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»

Новости Великобритании. 26 июня отмечается день рождения саги о юном волшебнике «Гарри Поттере». В этот день в 1997 году была выпущена первая книга серии – «Гарри Поттер и философский камень». Автор серии – Джоан Роулинг стала одной из самых востребованный и популярных писательниц в мире.
Сколько писательница заработала за 2016 год можно узнать здесь.
Вокруг этих книг, а впоследствии и фильмов появились целые фан-сообщества, которые мечтали попасть в Школу волшебства и чародейства, иметь волшебную палочку и летать на метле. А актеры, которые сыграли главные детские роли, стали кумирами для целого поколения. В честь юбилея серии мы посмотрели, как изменились исполнители центральных детских ролей из фильмов о «Гарри Поттере».
На прошлой неделе Роулинг заявила, что существует несколько Гарри Поттеров – здесь подробнее.
Дэниел Рэдклифф
Актер опубликовал трогательное письмо в память о коллеге – Алане Рикмане, который умер в начале 2016 года. Текст сообщения можно прочитать здесь.
2001 год. Фото: Warner Bros.
2017 год. Фото: daniel9340
Эмма Уотсон
Актриса успевает не только сниматься в крупных кинопроектах, но и заниматься благотвортельностью и бороться за права женщин – здесь подробнее.
2001 год. Фото: Warner Bros.
Фото: facebook.com/emmawatson
Руперт Гринт
2001 год. Фото: Warner Bros.
2016 год. Фото: rupertgrint
Том Фелтон
2001 год. Фото: Warner Bros.
2017 год. Фото: t22felton
Мэтью Льюис
2001 год. Фото: Warner Bros.
2016 год. Фото: mattdavelewis
Бонни Райт
2002 год. movie-screencaps.com
2017. Фото: thisisbwright
Эванна Линч
2007 год. Фото: Murray Close
2017 год. Фото: msevylynch
Гарри Меллинг
По центру. 2001 год. Фото: Warner Bros.
2017 год. Фото: kusowsky
Джеймс и Оливер Фелпс
2001 год. Фото: Gareth Davies
2017 год. Фото: jamesphelps_pictures