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Фотофакт. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

24.04.2018 - 10:51

Новости Великобритании. 23 апреля в британской королевской семье произошло пополнение. В 11:01 Кейт Миддлтон родила сына.  

Фото: Press Association  

Как сообщает Daily Mail, третьи роды Герцогини Кембриджской продолжались около пяти часов. Первые роды длились десять с половиной часов, а вторые – два с половиной часа. После рождения второго сына принц Уильям пошутил, что теперь у них с Кейт «тройное беспокойство».  

Фото: REUTERS  

Поприветствовать новорожденного принца приехали старшие брат и сестра.  

Фото: twitter.com/kensingtonroyal  

О появлении нового наследника британского престола было объявлено через СМИ и традиционным способом. У дверей роддома новость сообщил глашатай.  

Фото: REUTERS  

Документ о рождении принца Кембриджского выставили перед Букингемским дворцом в специальной рамке.  

Фото: Press Association  

Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне. 

Малыша представили миру через несколько часов после его рождения – здесь подробнее.  

Фото: David Fisher/REX/Shutterstock
Фото: EPA
Фото. Фото: EPA
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Фото. Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Фото: Press Association
Фото. Фото: Press Association

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