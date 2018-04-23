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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма на свет появился сын

23.04.2018 - 16:33

Новости Великобритании. Герцогиня Кейт Миддлтон родила третьего ребёнка. Это мальчик.  

«Её Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11:01. Вес ребёнка – 8 фунтов 7 унций (3 кг 827 граммов). Герцог Кембриджский присутствовал при родах. Её Королевское Высочество и её ребенок чувствуют себя хорошо», – сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.  

По сведениям Daily Mail, роды прошли без осложнений. Членам королевской семьи сообщили радостную новость, и они были в восторге. Новорожденный является пятым в очереди на трон.  

Отмечается, что некоторые люди разбили лагерь возле госпиталя Святой Марии и ждали родов около 15 дней.  

Фото: Associated Press  

О том, что Кейт Миддлтон доставили в госпиталь, сообщили в Кенсингтонском дворце около 8 часов утра по местному времени.  

«Её Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская поехала в больницу на машине из Кенсингтонского дворца» (подробнее здесь).  

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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