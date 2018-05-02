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Как в Великобритании будут бороться с компаниями, которые уклоняются от выплаты налогов?

02.05.2018 - 15:51

Новости Великобритании. Парламент Великобритании принял поправки к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно первому документу, заморские территории Королевства – Каймановы и Британские Виргинские острова – должны будут раскрыть имена владельцев офшорных счетов к концу 2020 года. Данная мера позволит властям эффективнее бороться с компаниями, уклоняющимися от выплаты налогов.

Вторая принятая поправка, по аналогии с «законом Магнитского», дает возможность правительству Британии вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.

Как в Великобритании будут бороться с компаниями, которые уклоняются от выплаты налогов?

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