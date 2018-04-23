Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии

Новости Великобритании. Утром 23 апреля супруга принца Уильяма была доставлена в госпиталь Святой Марии. Сейчас Кейт Миддлтон готовится к третьим родам.

«Её Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская была принята в больницу Св. Марии, Паддингтон (Лондон) этим утром на ранней стадии родов. Вместе с Герцогом Кембриджским Герцогиня поехала в больницу на машине из Кенсингтонского дворца в крыло Линдо больницы Св. Марии», – сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Фото: MailOnline

По сведениям Daily Mail, роды у герцогини будет принимать уже проверенная команда врачей. Ранее некоторые из них помогли появиться на свет принцу Джорджу и принцессе Шарлотте.

Первые роды Кейт Миддлтон продолжались десять с половиной часов, вторые – два с половиной часа.

Весной 2018 года в королевской семье произойдёт ещё одно важное событие. 19 мая принц Гарри вступит в брак с Меган Маркл.

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