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Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии

23.04.2018 - 12:23

Новости Великобритании. Утром 23 апреля супруга принца Уильяма была доставлена в госпиталь Святой Марии. Сейчас Кейт Миддлтон готовится к третьим родам.  

«Её Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская была принята в больницу Св. Марии, Паддингтон (Лондон) этим утром на ранней стадии родов. Вместе с Герцогом Кембриджским Герцогиня поехала в больницу на машине из Кенсингтонского дворца в крыло Линдо больницы Св. Марии», – сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.  

Фото: MailOnline  

По сведениям Daily Mail, роды у герцогини будет принимать уже проверенная команда врачей. Ранее некоторые из них помогли появиться на свет принцу Джорджу и принцессе Шарлотте.  

Первые роды Кейт Миддлтон продолжались десять с половиной часов, вторые – два с половиной часа.  

Весной 2018 года в королевской семье произойдёт ещё одно важное событие. 19 мая принц Гарри вступит в брак с Меган Маркл.  

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