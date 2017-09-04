новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Официально: принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз

04.09.2017 - 13:10

Новости Великобритании. Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом 4 сентября официально сообщили представители Кенсингтонского дворца.

«Герцог и герцогиня Кембриджская рады сообщить всем, что снова готовятся стать родителями и ожидают своего третьего ребенка».

В заявлении также отмечено, что Королева и члены обеих семей в восторге от этой новости.

Кейт Миддлтон некоторое время не будет участвовать в официальных мероприятиях из-за плохого самочувствия.

Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего Джорджа и двухлетнюю Шарлотту.

Как проходили крестины принцессы Шарлотты

Оба раза будущий монарх после родов жены уходил в отпуск по уходу за ребенком – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Памяти принцессы Дианы: жизнь британской любимицы в 10 фотографиях
В пользу кого отречется от престола Елизавета ІІ?
В пользу кого отречется от престола Елизавета ІІ?
Секреты дресс-кода королевской семьи
Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет
Принцесса Мако
Японская принцесса отречется от титула ради свадьбы с простолюдином
Принц Уильям посетил Францию в первый раз после смерти матери
Принц Уильям посетил Францию в первый раз после смерти матери
Наследник британского трона принц Джордж пойдет в обычный детский сад
Наследник британского трона принц Джордж пойдет в обычный детский сад
Принцесса Шарлотта
Королевская семья: как пройдет первое Рождество принцессы Шарлотты?
Шарлотта Елизавета Диана
Принц Ульям и его супруга опубликовали новые фото подросшей принцессы Шарлотты
Все новости по теме Королевская семья
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru