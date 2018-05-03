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Около 30 человек получили ожоги: в Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв

03.05.2018 - 15:04

Новости Великобритании. Трагический инцидент произошел в Лондоне во время торжеств по случаю еврейского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в этот день евреи жгут костры. Когда толпа людей собралась у одного из них, произошел мощный взрыв. В результате происшествия около 30 человек оказались в больнице с ожогами. Госпитализация потребовалась 10 пострадавшим.

Что стало причиной взрыва – пока неизвестно. В ходе церемонии участники бросали в огонь мобильные телефоны в знак протеста против опасных для общества смартфонов. А для розжига использовалась горючая жидкость, которая тоже могла спровоцировать ЧП.

Около 30 человек получили ожоги: в Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
Фото. В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
Фото. В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
Фото. В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв
Фото. В Лондоне во время еврейского праздника произошёл мощный взрыв

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