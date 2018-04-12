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ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»

12.04.2018 - 12:46

Новости Великобритании. Организация по запрещению химического оружия завершила расследование по делу об отравлении в Солсбери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты подготовили отчет и уже направили его Великобритании. Вскоре его разошлют и другим странам-участницам Конвенции по химическому оружию. Основные выводы будут опубликованы около двух часов дня. Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта.

Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. На этом основании Тереза Мэй обвинила Кремль в попытке убийства с применением химического оружия и разорвала все дипломатические отношения с Россией.

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»

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