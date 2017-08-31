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Памяти принцессы Дианы: жизнь британской любимицы в 10 фотографиях

31.08.2017 - 18:49

Новости Великобритании. 20 лет назад – 31 августа 1997 года не стало принцессы Дианы. Она являлась одной из самых известных фигур британской истории последней четверти века – невесткой Королевы, женой принца Чарльза, матерью принца Уильяма и принца Гарри. Диана была не только популярнейшим членом главной британской семьи, с которой у нее позже случился конфликт, но и благотворителем, и народной любимицей.

Смерть Дианы стала для жителей Великобритании национальным трауром. Погибла Диана в автокатастрофе, обстоятельства которой до сих пор вызывают много вопросов.

Она не стала королевой Великобритании, но её называли принцессой, даже после того, как официально она уже ею не была – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фото Дианы Спенсер со значимых событий в ее жизни.

AP Photo. 29 июля 1981 года британский принц Чарльз и леди Диана Спенсер поженились в Лондоне.
Фото. AP Photo. 29 июля 1981 года британский принц Чарльз и леди Диана Спенсер поженились в Лондоне.
AP Photo/John Redman. 22 июня 1982 года родители смотрят на своего новорожденного первенца – Уильяма.
Фото. AP Photo/John Redman. 22 июня 1982 года родители смотрят на своего новорожденного первенца – Уильяма.
AP Photo. 16 сентября 1984 года принцесса Диана выписалась из роддома со вторым сыном Гарри.
Фото. AP Photo. 16 сентября 1984 года принцесса Диана выписалась из роддома со вторым сыном Гарри.
AP Photo. 1 июня 1989 года британский принц Чарльз и принцесса Диана, принцы Уильям и Гарри отдыхали на островах, расположенных на юго-западе Британии.
Фото. AP Photo. 1 июня 1989 года британский принц Чарльз и принцесса Диана, принцы Уильям и Гарри отдыхали на островах, расположенных на юго-западе Британии.
AP Photo/Dave Caulkin. 1991 год. Принцесса Диана обнимает и играет с ВИЧ-положительным ребенком в Бразилии.
Фото. AP Photo/Dave Caulkin. 1991 год. Принцесса Диана обнимает и играет с ВИЧ-положительным ребенком в Бразилии.
AP Photo/Bebeto Matthews. 1997 год. Принцесса Диана в частном порядке встречалась с матерью Терезой в Нью-Йорке.
Фото. AP Photo/Bebeto Matthews. 1997 год. Принцесса Диана в частном порядке встречалась с матерью Терезой в Нью-Йорке.
AP Photo/Sasa Kralj. 1997. Президент Южной Африки Нельсон Мандела встретился с Дианой в Кейптауне.
Фото. AP Photo/Sasa Kralj. 1997. Президент Южной Африки Нельсон Мандела встретился с Дианой в Кейптауне.
AP Photo/Denis Paquin. 1996. Диана, принцесса Уэльская, прибывает на ужин в Вашингтоне.
Фото. AP Photo/Denis Paquin. 1996. Диана, принцесса Уэльская, прибывает на ужин в Вашингтоне.
AP Photo/Lionel Cironneau. 1997. Диана на набережной во Франции, где она провела несколько дней отдыха.
Фото. AP Photo/Lionel Cironneau. 1997. Диана на набережной во Франции, где она провела несколько дней отдыха.
AP Photo/Alastair Grant. 1995. Принцесса Диана, ее сыновья принц Гарри и принц Уильям и принц Чарльз смотрят парад в Лондоне.
Фото. AP Photo/Alastair Grant. 1995. Принцесса Диана, ее сыновья принц Гарри и принц Уильям и принц Чарльз смотрят парад в Лондоне.
AP Photo/John Gaps III. 6 сентября 1997 года. Принц Чарльз, принц Гарри, граф Чарльз Спенсер, принц Уильям и принц Филипп во время похорон Дианы.
Фото. AP Photo/John Gaps III. 6 сентября 1997 года. Принц Чарльз, принц Гарри, граф Чарльз Спенсер, принц Уильям и принц Филипп во время похорон Дианы.

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