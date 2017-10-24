новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года

24.10.2017 - 10:54

23 октября в Лондоне состоялось награждение лучших футболистов и тренеров по версии ФИФА.  Победители престижной награды выбираются голосованием, в котором принимают участие капитаны, тренеры, футболисты и болельщики.

Лучшим футболистом назвали нападающего мадридского «Реала» португальца Криштиану Роналду. Он опередил своих конкурентов – Лионеля Месси и Неймара.

В нынешнем сезоне 32-летний Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, клубного ЧМ. Кроме этого, португалец стал обладателем Суперкубков Испании и УЕФА.

В августе 2017 года спортсмен был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.

Фото: twitter.com/FIFAcom

Криштиану Роналду:
Удивительное чувство снова выигрывать эту награду. Хочу посвятить ее своей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, тренерам Реала и Португалии и всем, кто поддерживал меня.

Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?

Лучшим тренером был признан 45-летний Зинедин Зидан, который возглавляет клуб «Реал Мадрид». В сезоне 2016/2017 под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Фото: twitter.com/FIFAcom

Вратарем года назвали голкипера сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Джанлуиджи Буффон. Фото: instagram.com/gianluigibuffon

Оливье Жиру был признан автором лучшего гола в сезоне. Нападающий «Арсенала» забил его в ворота «Кристал Пэлас» в матче премьер-лиги.

Оливье Жиру:
Очень горжусь тем, что получил этот трофей! Еще раз спасибо всем за мою поддержку.

Оливье Жиру. Фото: twitter.com/_oliviergiroud_

Лучшей футболисткой была названа полузащитник сборной Голландии и клуба «Барселона» Лика Мартенс.

В Twitter-аккаунте премии было опубликовано фото символической сборной года сезона 2016/2017.

Фото: twitter.com/FIFAcom

В нее вошли: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар.

Будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?

Уже во второй раз ФИФА определяет главных футболистов и тренеров сезона отдельно от газеты France Football, которая вручает престижную награду «Золотой мяч». Раньше ФИФА и французская газета вместе вручали данный приз.

Фото: instagram.com/cristiano

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Неделя спорта». Выпуск за 15.10.2017
«Неделя спорта» за 15.10.2017
Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу
Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ
Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ
Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018
Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018
Матч БАТЭ - Арсенал
«Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо»: главный тренер БАТЭ о мачте с «Арсеналом»
Фото: instagram.com/arsenal
«Нереально живой матч, уважение БАТЭ»: что публиковали футбольные фанаты в соцсетях
Со счетом 2:4. В домашнем матче Лиги Европы футболисты БАТЭ проиграли лондонскому «Арсеналу»
Со счетом 2:4. В домашнем матче Лиги Европы футболисты БАТЭ проиграли лондонскому «Арсеналу»
Фото: instagram.com/alexgleb
«Арсенал» подарил Александру Глебу и его девятимесячной дочери майки с номером 13
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru