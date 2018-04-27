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Стало известно имя третьего ребёнка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

27.04.2018 - 14:17

Новости Великобритании. Пятого наследника британского престола назвали Луи Артур Чарльз.  

«Герцог и Герцогиня Кембриджские рады сообщить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребёнок будет известен как Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский», – сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.  

Ранее стало известно, что 23 апреля Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии. В 11:01 того же дня Герцог и Герцогиня Кембриджские стали родителями в третий раз.  

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. 22 июля 2013 года у пары родился первенец – принц Джордж. 2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта.  

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына  

Фото: The Royal Family

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