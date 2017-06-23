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Умножить на два: Роулинг заявила, что существует несколько Гарри Поттеров

23.06.2017 - 16:05

Новости Великобритании. Создательница фантастической серии книг про «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в интервью Independent рассказала о том, что в книгах о мальчике-который-выжил был и другой персонаж, которого также звали Гарри Поттер.

Роулинг рассказала, что Генри Поттер (в быту – Гарри) был служащим в суде магов Британии. Он занимал этот пост 8 лет – с 1913 по 1921 год. Генри «Гарри» Поттер был защитником магглов (не волшебников) и хотел, чтобы во время Первой мировой войны маги помогли людям.

У Генри Поттера был сын Флимонт и внук Джеймс Поттер, который является отцом того самого Гарри Поттера – героя семи книг. Выходит, что Генри «Гарри» Поттер – это прадедушка всем известного героя фантастических книг. До этого интервью Роулинг не упоминала об этом персонаже.

Есть вероятность, что будет создана серия приквелов к оригинальной истории про юного волшебника, героем которой выступит его прадедушка и дедушка.

В июне 2017 британка Роулинг заняла первое место в списке самых богатых писательниц за прошедший год. Сколько заработала мама «Гарри Поттера»? – здесь подробнее.

Фото: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC

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