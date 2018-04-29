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В Лондоне распространяются ядовитые гусеницы

29.04.2018 - 16:57

Новости Великобритании. В Лондоне и по юго-востоку Англии распространяются токсичные гусеницы.  

Как сообщает The Independent, нашествие походных шелкопрядов может доставить проблемы не только животным, но и людям. Эти личинки насекомых покрыты длинными ядовитыми волосками, которые могут вызывать раздражение кожи и глаз, сыпь, боль в горле, затруднённое дыхание.  

Фото: скриншот из видео на странице издания The Independent  

Отмечается, что походные шелкопряды в основном питаются листьями и корой дуба. Поэтому специалисты, чтобы препятствовать чрезмерному распространению этих гусениц, обрабатывают дубы биопестицидами с середины весны и до конца июня. В дальнейшем личинки насекомых этого вида становятся слишком крупными, поэтому препарат перестаёт на них действовать.  

Фото: скриншот из видео на странице издания The Independent  

Экологи просят людей не прикасаться к гусеницам, чтобы избежать проблем со здоровьем. Также запрещается трогать их гнёзда. Специалисты уже выявили около 600 участков с гнёздами походных шелкопрядов для дальнейшей обработки биопестицидами.  

Зимой 2018 года в Париже из-за дождей река Сена вышла из берегов. 

После этого столицу Франции заполонили крысы – подробнее здесь.  

Фото: скриншот из видео на странице издания The Independent

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