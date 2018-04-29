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Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц

29.04.2018 - 17:25

Новости Великобритании. Из-за благоприятных условий Лондон и его окрестности буквально заполонили личинки дубового шелкопряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В их волосках содержится токсин, который может стать причиной приступов астмы, рвоты или сыпи. При этом даже выпавшая ворсинка крайне опасна для здоровья человека. Токсин в ней сохраняет активность до пяти лет.

Небольшим утешением для местных жителей может служить лишь тот факт, что эти ядовитые гусеницы могут жить только на ветвях дуба или под деревьями. По некоторым данным, в Великобританию эти насекомые попали вместе с саженцами деревьев в 2006 году.

Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц

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