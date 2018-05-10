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В Венесуэле из-за президентских и местных выборов на неделю закроют все учебные заведения

10.05.2018 - 18:19

Новости Венесуэлы. В Венесуэле грядут президентские и местные выборы. В связи с важностью события власти приняли решение отменить занятия во всех учебных заведениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школы, университеты, колледжи и детские сады закроются на целую неделю, с 15 по 21 мая включительно.

Напоминаем, выборы в Венесуэле состоятся 20 числа. За высший государственный пост поборются четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи.

В Венесуэле из-за президентских и местных выборов на неделю закроют все учебные заведения

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