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Редкое явление: «белая смерть» накрыла город в Венгрии

02.02.2018 - 16:02

Новости Венгрии. На неделе в Венгрии была зафиксирована «белая смерть». Такое название носит редкое природное явление, когда ледяной туман молниеносно накрывает все на своем пути. 

Как сообщает Esoreiter.ru, опасность «белой смерти» заключается в её внезапности. Ледяной туман возникает внезапно. Недавно его зафиксировали в небольшом городе Венгрии – Пилиш.

Фото: Esoreiter.ru

Местные жители рассказали, что перепад температуры был настолько резким, как если бы человека из тёплой комнаты закрыли в морозильной камере. Те, кто встречался с «белой смертью», советуют сразу же убегать от тумана.

Резкая смена температуры губительна для всего живого. Был случай, когда из-за этого природного явления в палатках замёрзли три туриста.

Фото: Esoreiter.ru

О «белой смерти» упоминал в своей книге «Тайна женской души» Джек Лондон:
«Они никогда не поднимутся сюда, – сказала Лабискви. Это – белая смерть. Я знаю, хотя никогда не видела её. Мне рассказывали о ней старики. Скоро опустится туман, не похожий ни на один туман, ни на один иней, ни на один ледяной пар. Немногие из видевших его оставались в живых».

Осенью прошлого года ледяной туман накрыл город Урумчи в Китае.

Из-за плохой видимости были задержаны около 70 вылетов – подробности здесь.

Фото: Esoreiter.ru

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