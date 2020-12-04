Александр Лукашенко в Витебске: Как лечите? Только честно, а то опять будут Пиневича и меня пинать, что мы что-то скрываем
Новости Беларуси. В борьбе с коронавирусом Беларусь еще весной получила неоценимый опыт, поэтому сейчас наши медики идут уверенно по знакомой траектории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент 4 декабря принял участие в совещании витебского штаба по противодействию COVID-19. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией. Сегодня там накопили немало наработок, но по-прежнему остаются вопросы. Глава государства призвал озвучить все нюансы, чтобы принять своевременные решения. Ресурс, чтобы противостоять вирусу, есть. И государство готово сделать все, чтобы помочь медикам, которые сегодня на передовой.
Также Александр Лукашенко сегодня посетил Витебский областной роддом. Для беременных с коронавирусом здесь выделен отдельный блок. Всего же в стране 600 таких пациенток, у 25 из них уже на свет появились совершенно здоровые дети.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Новые технологии и забота врачей сохраняют самых слабеньких и юных белорусов. Если верить зеленой линии жизни на графике, то здесь, несмотря на сложные случаи, добились нулевой смертности при родах. Этот корпус областного роддома появился 12 лет назад. Так выполнили поручение Президента. И напутствие – рожайте.
В стране четыре уровня акушерско-гинекологической помощи – от отделений райбольниц до РНПЦ «Мать и дитя». Областной клинический роддом – третий по сложности левел. Здесь и рожают женщины с COVID.
Ирина Демидова, медсестра Витебского областного клинического роддома:
Мы забываем об этом. Просто напоминают средства индивидуальной защиты, а так – работа и работа остается всегда.
Президенты других стран с COVID-пациентами не общаются, а Лукашенко разорвал шаблоны. Сегодня Президент повторил несколько раз: давайте только правду про положение дел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как лечится? Только откровенно и честно, а то опять будут Пиневича и меня пинать, что мы тут что-то скрываем.
Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома:
Мы с вами всегда откровенно все и честно говорим, Александр Григорьевич. У нас в роддоме 150 коек развернуто для оказания медицинской помощи беременным женщинам.
Александр Лукашенко:
Всего сколько коек в больнице?
Елена Леонович:
В больнице 150 коек. Шесть коек взрослой реанимации. Со взрослыми – 156 коек.
Белорусский подход к борьбе с коронавирусом одних раздражает, других злит. В мире завидуют, внутри страны некоторые не оценивают. Зато нет голодных очередей и закрытых предприятий. Но есть здоровые малыши, несмотря на диагностированный COVID у мам. О витебском методе рассказали Президенту.
Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?
Лучше один раз увидеть. Главу государства встретили криками.
– Родился когда?
– Вот этот ребеночек родился 30.11.2020.
– Трое суток?
– Да. Здоровается с вами. Дети передают эмоции через плач.
– Поздоровалась и успокоилась.
Сейчас здесь 45 рожениц с «короной». Александра Юшевич уже второй раз. Первого сына в семье пока на руках не держала, чтобы не заразить.
Александра Юшевич, роженица:
Прошло все успешно, все хорошо. Малыша сразу увидела на пару секунд. Ну, глазами сфотографировала, запомнила. Приходит каждый день обход, детский врач тоже приходит, все рассказывает. Все у нас хорошо, растем, уже домой хотим.
Еще год назад проблем было много. Сейчас одна, но мировая. Глава государства анонсировал: объедет все области и проинспектирует центры по борьбе с COVID.
– Добрый день. Тебя как зовут?
– Мария.
– Мария, как дела твои?
– Хорошо, отлично.
– Это ее малыш там, да? Как настроение?
– Хорошее настроение, врачи отличные.
– Не видно, что она больная. Слава богу!
Чтобы вирус не омрачил чувство материнства, белорусские врачи делают все возможное. На этот момент в витебском роддоме ни один новорожденный не заразился коронавирусом.
Вот видишь, смеется, смеется – еще и родит к вечеру.
С COVID легче лежать на животе. Для этого в роддоме специальные кровати для беременных женщин есть. Своя кислородная станция. Президента попросили помочь с приобретением лапароскопического аппарата. Будет.
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Во время второй волны в стране вернулись к уже проверенному опыту – региональным штабам.
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Александр Лукашенко: помните, Евросоюз выделил после выборов сразу 52 миллиона, по-моему, на лечение от ковида. Где они?
Евгений Пустовой:
Кивают на Беларусь потому, что у соседей из западного крыла катастрофа. А мы лечили, лечим и будем лечить своих людей. И за всем процессом лично следит и контролирует Президент. Не из бункера, не по селектору, а на передовой. Вот вся красно-белая философия: в белый дресс-код и в красную зону.
Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?
Новости Беларуси. Белорусский метод работы с роженицами, у которых диагностирован COVID, оказался эффективнее, чем подходы, рекомендованные ВОЗ.
Александр Лукашенко сегодня, 4 декабря, находится с рабочей поездкой в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первой точкой маршрута главы государства стал областной родильный дом. Здесь Президенту доложили о работе учреждения и специфике оказания помощи в условиях пандемии.
В клинике наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области. По сравнению с первой волной, подчеркнула главврач, заболевание у будущих мам протекает более сложно. Сейчас в роддоме находится 45 женщин с инфекцией. Всего в стране 600 таких пациенток, 25 из них уже стали мамами. Все дети здоровы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С детками бывают случаи? Я имею информацию, что по стране у нас новорожденные практически не болеют ковидом. А у вас как?
Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома:
У нас, честно скажу, когда первый раз мы столкнулись и выявили пациентку с COVID-инфекцией, которая находилась в стационаре...
Александр Лукашенко:
Беременную?
Елена Леонович:
Да, беременную. Потом женщины родили, они были контактами первого уровня на тот момент. Мы проводили обследование. Мамы уже находились в палате с малышами, и у них была выявлена COVID-инфекция.
В той группе женщин, которые первоначально родили и находились на совместном пребывании, произошло инфицирование малыша.
Александр Лукашенко:
Это в первой волне, да?
Елена Леонович:
Да, в первом волне. Это наш опыт. Поэтому было принято решение, неглядя на то, что ВОЗ рекомендовала и говорила, что можно совместное пребывание матерей и новорожденных в палате.
Александр Лукашенко:
Вы новорожденных забирали?
Елена Леонович:
Мы забирали сразу. У нас отдельный родильный зал, имеется кювез транспортный. Ребенок сразу выкладывается в этот кювез и направляется в детское отделение.
С мамами мы проводим разъяснительную работу. Вопросов нет, все понимают.
Во время посещения роддома глава государства ознакомился с методами лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Посетил палаты интенсивной терапии и реанимации для детей. Ожидается, что после визита в медучреждение Александр Лукашенко также примет участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.
Напомним, посещение региональных медицинских учреждений с целью ознакомления условий, в которых пациенты с COVID-19 получают лечение, Президент анонсировал на прошлой неделе, общаясь с врачами 6-й городской клинической больницы Минска.
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