Александр Лукашенко в Витебске: Как лечите? Только честно, а то опять будут Пиневича и меня пинать, что мы что-то скрываем

Новости Беларуси. В борьбе с коронавирусом Беларусь еще весной получила неоценимый опыт, поэтому сейчас наши медики идут уверенно по знакомой траектории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент 4 декабря принял участие в совещании витебского штаба по противодействию COVID-19. Северный регион одним из первых столкнулся с новой инфекцией. Сегодня там накопили немало наработок, но по-прежнему остаются вопросы. Глава государства призвал озвучить все нюансы, чтобы принять своевременные решения. Ресурс, чтобы противостоять вирусу, есть. И государство готово сделать все, чтобы помочь медикам, которые сегодня на передовой.

Также Александр Лукашенко сегодня посетил Витебский областной роддом. Для беременных с коронавирусом здесь выделен отдельный блок. Всего же в стране 600 таких пациенток, у 25 из них уже на свет появились совершенно здоровые дети.

Тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Новые технологии и забота врачей сохраняют самых слабеньких и юных белорусов. Если верить зеленой линии жизни на графике, то здесь, несмотря на сложные случаи, добились нулевой смертности при родах. Этот корпус областного роддома появился 12 лет назад. Так выполнили поручение Президента. И напутствие – рожайте.

В стране четыре уровня акушерско-гинекологической помощи – от отделений райбольниц до РНПЦ «Мать и дитя». Областной клинический роддом – третий по сложности левел. Здесь и рожают женщины с COVID.

Ирина Демидова, медсестра Витебского областного клинического роддома:

Мы забываем об этом. Просто напоминают средства индивидуальной защиты, а так – работа и работа остается всегда.

Президенты других стран с COVID-пациентами не общаются, а Лукашенко разорвал шаблоны. Сегодня Президент повторил несколько раз: давайте только правду про положение дел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как лечится? Только откровенно и честно, а то опять будут Пиневича и меня пинать, что мы тут что-то скрываем.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома:

Мы с вами всегда откровенно все и честно говорим, Александр Григорьевич. У нас в роддоме 150 коек развернуто для оказания медицинской помощи беременным женщинам.

Александр Лукашенко:

Всего сколько коек в больнице?

Елена Леонович:

В больнице 150 коек. Шесть коек взрослой реанимации. Со взрослыми – 156 коек.

Белорусский подход к борьбе с коронавирусом одних раздражает, других злит. В мире завидуют, внутри страны некоторые не оценивают. Зато нет голодных очередей и закрытых предприятий. Но есть здоровые малыши, несмотря на диагностированный COVID у мам. О витебском методе рассказали Президенту.

Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?

Лучше один раз увидеть. Главу государства встретили криками.

– Родился когда?

– Вот этот ребеночек родился 30.11.2020.

– Трое суток?

– Да. Здоровается с вами. Дети передают эмоции через плач.

– Поздоровалась и успокоилась.

Сейчас здесь 45 рожениц с «короной». Александра Юшевич уже второй раз. Первого сына в семье пока на руках не держала, чтобы не заразить.

Александра Юшевич, роженица:

Прошло все успешно, все хорошо. Малыша сразу увидела на пару секунд. Ну, глазами сфотографировала, запомнила. Приходит каждый день обход, детский врач тоже приходит, все рассказывает. Все у нас хорошо, растем, уже домой хотим.

Еще год назад проблем было много. Сейчас одна, но мировая. Глава государства анонсировал: объедет все области и проинспектирует центры по борьбе с COVID.

– Добрый день. Тебя как зовут?

– Мария.

– Мария, как дела твои?

– Хорошо, отлично.

– Это ее малыш там, да? Как настроение?

– Хорошее настроение, врачи отличные.

– Не видно, что она больная. Слава богу!

Чтобы вирус не омрачил чувство материнства, белорусские врачи делают все возможное. На этот момент в витебском роддоме ни один новорожденный не заразился коронавирусом.

Вот видишь, смеется, смеется – еще и родит к вечеру.

С COVID легче лежать на животе. Для этого в роддоме специальные кровати для беременных женщин есть. Своя кислородная станция. Президента попросили помочь с приобретением лапароскопического аппарата. Будет.

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Во время второй волны в стране вернулись к уже проверенному опыту – региональным штабам.

Главврач Витебской областной больницы: в плане снабжения мне просто нечего сказать, что у нас чего-то не хватает

В Беларуси чиновники от COVID и проблем из-за пандемии за железными дверьми не прячутся. Да и жестоких мер нет.

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Александр Лукашенко: помните, Евросоюз выделил после выборов сразу 52 миллиона, по-моему, на лечение от ковида. Где они?

Евгений Пустовой:

Кивают на Беларусь потому, что у соседей из западного крыла катастрофа. А мы лечили, лечим и будем лечить своих людей. И за всем процессом лично следит и контролирует Президент. Не из бункера, не по селектору, а на передовой. Вот вся красно-белая философия: в белый дресс-код и в красную зону.