новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Беременная косуля пришла к витебскому роддому

16.05.2017 - 11:57

Новости Беларуси. Косулю на территории роддома заметил мужчина, который пришел навестить супругу. Он вызвал спасателей.

Как рассказали в МЧС, «замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни».

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
Казусный случай произошел на днях на территории УЗ «Витебский городской клинический роддом №2». Сообщение о проникновении косули на территорию учреждения здравоохранения поступило от жителя областного центра, который пришел навестить свою жену. Замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни, к тому же она поранила себя о металлический забор. Когда спасатели прибыли на место, были проведены работы по спасению животного, однако отпускать на свободу раненое животное не стали, а отвезли в зоопарк, где специалисты позаботятся о ее жизни. Кроме того, через некоторое время после спасения выяснилось, что косуля была беременна, возможно поэтому она так сильно хотела попасть на территорию родильного дома…

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Турции.

Кошка не смогла родить естественным путем и пришла за помощью к людям, в центр семейного здоровья. Она сидела у входа в медицинский центр и громко мяукала. Настойчивость животного привлекла внимание медиков (подробности этой истории здесь).

К роддому в Витебске пришла беременная косуля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Индонезии защитники животных спасли редкого орангутанга-альбиноса: видеофакт
В Индонезии защитники животных спасли редкого орангутанга-альбиноса: видеофакт
Видеофакт: природное шоу под названием «сезон крабов» на Кубе
Видеофакт: природное шоу под названием «сезон крабов» на Кубе
В центре Витебска гулял лось
Фотофакт: в четверг утром в центре Витебска гулял лось
Видеофакт: в поисках дома бобр стал вожаком стада из 150 коров
Видеофакт: в поисках дома бобр стал вожаком стада из 150 коров
Видеофакт: на Ямайке пеликан сбил беспилотник
Видеофакт: на Ямайке пеликан сбил беспилотник
«Внезапно выползло большое животное из воды». Бобр поселился на гребном канале в Бресте
«Внезапно выползло большое животное из воды». Бобр поселился на гребном канале в Бресте
Видеофакт: белка-летяга впервые за 20 лет замечена в белорусском лесу
Видеофакт: белка-летяга впервые за 20 лет замечена в белорусском лесу
Видеофакт: енот-полоскун моет посуду
Видеофакт: енот-полоскун моет посуду
Все новости по теме Дикие животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru