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«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке

05.06.2019 - 14:31

Новости Беларуси. Особая атмосфера праздника и духовного единения царит в древнем Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе, где княгиня отказалась от мирской жизни, приняла постриг, построила несколько храмов и основала женский монастырь.

Божественная литургия прошла даже в Софийском соборе, который обычно работает как музей и концертный зал. На один день в честь Евфросинии его снова превращают в храм.

Отсюда и из всех других церквей земли полоцкой и вышли паломники. В древнейшем городе Беларуси – более 5 тысяч паломников со всего мира.

Ольга Сенько, житель Полоцка:
Вы знаете выражение, что Полоцк – это криница духовности,. Поэтому мы в этот день вспоминаем нашу матушку Евфросинию и благодарим Господа за то, что он послал на нашу землю такого светоча.

Люцина Рушук, паломница (Польша):
Для нас Евфросиния Полоцкая очень близкая. Потому что 5 лет тому назад игумения приезжала в Гайновку, привезла икону с ликом. И к Евфросинии Полоцкой, к иконе каждую среду в Гайновке в соборе читается акафист и люди приходят, молятся. Евфросиния помогает и нам, и вам.

Ольга Никонова, житель Полоцка:
Это наша полоцкая святая. Мы ей поклоняемся, у нас есть храм Евфросинии Полоцкой. Мы каждое воскресенье бываем там на службах. Поэтому для нас этот праздник очень значимый. Очень благостные такие, добрые чувства нас переполняют.

Евфросиния Полоцкая – первая женщина в Беларуси, причисленная к лику святых. Ее одинаково почитают как православные, так и католики. А именем преподобной названы храмы не только в нашей стране, но и в разных городах Литвы, Великобритании, Канады и США.

Люди в материале: Люцина Рушук, Ольга Никонова
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