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Двина вышла из берегов в Витебске: за 12 суток высота реки поднялась в два раза

08.01.2018 - 11:22

Новости Беларуси. Не совсем обычные сообщения для этого времени года: январское половодье пришло в самый северный областной центр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Витебске из берегов вышла Двина, подтоплена набережная.

Вода в реке начала подниматься 26 декабря и за 12 суток уровень увеличился более чем в два раза. Такая ситуация больше типична для апреля, утверждают специалисты. Впрочем, в этот сценарий природа, судя по прогнозам, все-таки внесет коррективы. В ближайшие дни погода в стране примет зимний характер.

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Двина вышла из берегов в Витебске: за 12 суток высота реки поднялась в два раза

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