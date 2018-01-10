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«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»

10.01.2018 - 01:39

Новости Беларуси. Продолжение истории о «нулевом километре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске в 2009 году при реконструкции площади Победы бесследно исчез знак, который указывал расстояние до районных центров, а также Минска и Москвы.

Недавно мы рассказывали, что спустя 8 лет после пропажи знак пытались продать в интернете (подробности здесь).

Тогда в роли потенциального покупателя выступила моя коллега Анастасия Бут. Ей удалось пообщаться с продавцом.

Кирилл Блинков, житель Витебска:
Здесь находилась куча с мусором, который каждый день вывозили на грузовике. Загружали экскаватором. В тот день, когда нашел знак, в погрузчик именно загружали до обеда мусор. В обеденный перерыв диск перенес в сторону строительных вагончиков.

Какое-то время треснувшее основание «нулевого километра» простояло возле вагончика, а после Кирилл закатил его внутрь. Все время, пока молодой человек работал на реконструкции площади, о знаке никто не вспоминал. Ажиотаж начался, когда спустя 8 лет витебчанин выставил его на продажу в интернете за 2000 рублей.

Кирилл Блинков:
Нормальный человек не будет покупать, не сбив цену. Если только будет присутствовать конкуренция. Конкуренции нет и товар уникальный, поэтому все на интерес.

Сергей Польский, главный инженер Управления капитального строительства Витебска:
В составе проекта «Реконструкция площади Победы», который курировало государственное предприятие УКС города Витебска, монтаж данного знака отсутствует.

Изначально Кирилл собирался установить знак как элемент декора на приусадебном участке родительской дачи. Но не успел. Дом продали, а «нулевой километр» оказался хозяину ненужным. Два года назад мужчина попытался его продать, но ему предложили не более 500 долларов.

Анастасия Бут, СТВ:
Восемь лет «нулевой километр» хранился среди прочих запчастей в этом гараже. Здесь же его и изъяли у продавца сотрудники милиции. Теперь правоохранителям предстоит доказать, что знак имеет ценность для города. Либо же вернуть его витебчанину.

«Конкуренции нет и товар уникальный». Интервью с продавцом витебского «нулевого километра»

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