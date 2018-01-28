﻿ МЧС рассматривает версию поджога: в Витебске загорелся автомобиль видеоблогера, известного критикой СТО | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

МЧС рассматривает версию поджога: в Витебске загорелся автомобиль видеоблогера, известного критикой СТО

28.01.2018 - 10:35

Новости Беларуси. 26 января в МЧС сообщили о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Passat CC в Витебске.

Как сообщает МЧС, автомобиль оформлен на 27-летнюю девушку. Данным транспортным средством также пользуется витебский видеоблогер Евгений Кулешов. Молодой человек известен своей критикой СТО.

«На этом канале вы не увидите и не услышите хвалебных речей по поводу того, какие автомобили красивые и надежные. Я открою вам глаза на правду, покажу все минусы и изъяны нынешних автомобилей, и предостерегу вас от покупки ненужного вам хлама», – сообщает видеоблогер в описании YouTube-канала.

Фотографию повреждённого автомобиля Евгений выложил на странице «ВКонтакте». Пользователи социальной сети не удержались от комментариев.

«Когда разозлил автосервис»,

«Это полный капец»,

«Страховка то была хоть?»,

«Евген, если это твоя машина, то сочувствую!»,

«Блин, шутки шутками, а автомобиль жалко».

Volkswagen Passat CC стоял между двумя другими автомобилями. В результате пожара повреждены передняя левая часть, моторный отсек. МЧС рассматривает версию поджога неустановленным лицом.

Осенью прошлого года житель Мозыря поджог милицейский автомобиль.

В отделении мужчина применил насилие в отношении милиционера – здесь подробнее.

Фото: vk.com/id153714820

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: скриншот из видео Евгения Кулешова
5 тысяч долларов предложил витебский видеоблогер за информацию о поджигателе
В Берлине 58-летний мужчина пытался поджечь штаб-квартиру социал-демократов и офис Ангелы Меркель
В Берлине 58-летний мужчина пытался поджечь штаб-квартиру социал-демократов и офис Ангелы Меркель
Фото: скриншот из видео СК
57-летний житель Мозыря поджег милицейский автомобиль изнутри
В Чили неизвестные почти полностью сожгли автопарк транспортной компании, обслуживающей лесозаготовительные предприятия
В Чили неизвестные почти полностью сожгли автопарк транспортной компании, обслуживающей лесозаготовительные предприятия
В Швеции «эпидемия» поджогов автомобилей: только за июль пострадало 2027
В Швеции «эпидемия» поджогов автомобилей: только за июль пострадало 2027
Попытка поджога бензоколонки в Минске попала на видео
Попытка поджога бензоколонки в Минске попала на видео
В Китае в результате поджога сгорел пассажирский автобус
В Китае в результате поджога сгорел пассажирский автобус: 14 человек погибли, 32 пострадали
Более 800 автомобилей было сожжено во Франции в новогоднюю ночь
Более 800 автомобилей было сожжено во Франции в новогоднюю ночь
Все новости по теме Поджог автомобилей
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru