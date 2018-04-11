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«Мы должны быть готовы». Белорусские спасатели отрабатывали навыки в экстремальных ситуациях

11.04.2018 - 17:17

Новости Беларуси. Тем временем действия при крушении самолета 11 апреля отработали белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде на борту судна находились 185 пассажиров и 7 членов экипажа. Около сотни человек погибли. Остальные пострадали. Раненым на месте оказывали помощь и доставляли в полевой госпиталь. На месте ЧП работали пожарные расчеты. После падения судно вспыхнуло.

В совместной учебной операции принимают участие представители МЧС, Следственного комитета, милиции, авиации, пограничники, медики. Всего более 200 человек и почти 50 единиц техники, в том числе и воздушной.

Андрей Юржиц, первый заместитель начальника управления аварийно-спасательной службы МЧС:
В мире падение воздушных судов не редкость. К счастью, на территории Беларуси таких случаев не было, но мы должны быть готовы к таким ситуациям. Поэтому отрабатывались такие элементы, как тушение самого воздушного судна и другие.

Специалисты дали положительную оценку взаимодействию служб. Это значит, что витебские спасатели готовы к непредвиденным ситуациям.

«Мы должны быть готовы». Белорусские спасатели отрабатывали навыки в экстремальных ситуациях

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