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На пожаре в Поставах были эвакуированы 20 человек

13.04.2018 - 12:17

Новости Беларуси. 12 апреля в Поставах произошёл пожар в общежитии.  

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям о загорании на улице Космонавтов сообщили в 12:41. К моменту прибытия подразделений МЧС горело одно из жилых помещений блочного типа на третьем этаже.  

Фото: МЧС Беларуси  

Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены 72-летняя и 52-летняя женщины. После осмотра спасённых отпустили домой, госпитализация не потребовалась.  

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели также эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал.  

Пожар был локализован, а затем потушен.

Фото: МЧС Беларуси  

Огнем уничтожено имущество в блоке, закопчены потолок и стены. Устанавливается причина пожара. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.  

Весной 2018 года в Гродно произошёл пожар в пятиэтажке.  

Были эвакуированы 24 человека, из них – 5 детей (здесь подробности).  

Фото: МЧС Беларуси

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