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Набрал 99,8 балла из 100 возможных: в Витебске выбрали лучшего техника-осеменатора

03.01.2018 - 10:36

Новости Беларуси. В Витебске выбрали лучшего техника-осеменатора страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования к людям этой специальности особые. 42 специалиста, победители областных отборов, демонстрировали свои знания в теории и на практике. У самого молодого участника стаж работы 5 лет, у самого опытного – более 40. И каждый из них находится на первой ступени производства молока. В Беларуси надоили более семи миллионов тонн.

Александр Жамойтин, победитель национального конкурса техников-осеменаторов, оператор по искусственному осеменению СПК «Свислочь» Гродненского района:
В профессии я более 10 лет. Набрал 99,8 балла из 100 возможных. Это очень большой результат. На этот конкурс приехали все достойные люди.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Произвести молоко очень сложно. Это действительно тяжелый промышленный процесс. И люди, которые участвуют в искусственном осеменении скота, с одной стороны, вроде бы их труд не заметен. Но их доля в производстве молока очень большая. Поэтому наша задача была посмотреть на этих людей, подарить им хорошие подарки, определить победителей, создать этим людям праздник.

Неслучайно национальный этап прошел в Витебске, а именно – в ветеринарной академии. Ежегодно здесь выпускают около тысячи молодых специалистов для сельского хозяйства. В ближайшие годы северный регион может перепрофилировать сельскохозяйственное производство. В перспективе он станет лидером в области скотоводства.

Набрал 99,8 балла из 100 возможных: в Витебске выбрали лучшего техника-осеменатора

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