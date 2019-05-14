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«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора

14.05.2019 - 14:30

Новости Беларуси. «Нафтан» выставил претензии российским компаниям – поставщикам нефти, не выполнившим свои обязательства за апрель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Напомним: 19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Это привело к поломке дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. С 20 апреля «Нафтан» был вынужден вдвое сократить переработку нефти. В режиме 50 % загрузки завод работает и сейчас.

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Сергей Алтухов, заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»:
Чем быстрее разрешится эта ситуация по снабжению сырьем в плановых цифрах, тем скорее мы выйдем на заданный режим. Но самое главное, на мой взгляд, – это обеспечение смежных предприятий системы концерна «Белнефтехим», которые завязаны на поставку нашего сырья, всего нефтехимического комплекса в Беларуси. К сожалению, сегодня он недополучает запланированные объемы.

Плюс у нас есть еще проблемы по обеспечению контрактных обязательств с покупателями нашей товарной продукции майской. Мы вынуждены реструктуризировать наши обязательства по поставкам тех объемов, которые были запланированы.

Сейчас завод подсчитывает экономический ущерб. После этого «Нафтан» сформирует пакет штрафных санкций. Юридическая служба уже приступила к этой работе.

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